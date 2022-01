Tunisie : La poste en grÃ¨ve de deux jours, Ã  cause de la circulaire n’o 20

Tunisie : La poste en grève de deux jours, à cause de la circulaire n’o 20

Les agents de l’office national de la poste observeront une grève de deux jours, de ce mardi 18 janvier à 18h au jeudi 20 janvier à 18h, après le blocage des travaux de la commission centrale de réconciliation, du fait de l’attachement de la partie administrative à la circulaire n’o 20 de la présidence du gouvernement, comme le souligne le PV de réunion de la commission tenue lundi.

La partie administrative (le ministère de tutelle et la direction générale de la poste) a affirmé ne pas avoir reçu une autorisation pour la négociation, de la part de la présidence du gouvernement, comme l’exige la circulaire précitée.

Elle a souligné la nécessité de la poursuite de l’activité, du fait du caractère vital du secteur, et des engagements de l’office envers les clients et les citoyens, et appelé, de ce fait, à l’annulation de la grève.

La partie syndicale maintient son mot d’ordre de grève, suite à un préavis émis le 23 décembre 2021 par l’UGTT, pour « absence de négociation », étant donné que « la circulaire 20 entrave tous les moyens de dialogue », indique l’organisation syndicale sur sa page officielle.

Gnetnews