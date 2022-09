Tunisie : La Poste tunisienne et Visa international signent une convention de partenariat pour développer des services monétiques innovants

La poste tunisienne et Visa International ont signé hier, jeudi 22 septembre 2022, « une convention de partenariat stratégique pour développer des services monétiques innovants ».

Cette convention intervient « en consécration de l’engagement conjoint entre les deux institutions en vue de développer le paiement digital, faciliter l’inclusion financière et limiter le paiement en espèce, (le d e-cashing).

S’étendant sur une période de 20 ans, ce partenariat permettra de promouvoir des services innovants et sûrs de paiement électronique destinés aux clients. « Un plan d’action sera mis en place, en vertu de cette coopération facilitant l’accès aux services de paiement électronique fondés sur la digitalisation, en développant de nouveaux modes de paiement ».

Cette convention a été signée par le PDG de la poste tunisienne, Sami Mekki, et la Senior Vice President & Group Country Manager de Visa International pour la région de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et du Pakistan, Leïla Serhane, au siège social de la poste, en présence des cadres des deux institutions.

« La poste tunisienne a opté pour une stratégie reposant sur le développement du paiement digital et de l’inclusion financière et sociale, à travers le développement de nouveaux services financiers numériques fondés principalement sur les technologies modernes et des programmes allant de pair avec les besoins des différentes catégories sociales », a affirmé Sami Mekki.

La poste tunisienne s’est assignée des objectifs pour faciliter l’accès intégral aux services financiers numériques, à travers des applications de paiement sur téléphone portable, « D17 », et « my Poste », destinés particulièrement aux jeunes, étudiants, citoyens et aux petites et moyennes entreprises, a-t-il ajouté.

« Visa International croit en la coopération bilatérale fructueuse à travers la signature de partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé, permettant l’inclusion des citoyens dans le système financier formel, et la généralisation des moyens de paiement électronique pour arriver à un monde, débarrassé des transactions monétaires ordinaires, ce qui sera profitable pour le citoyen et les entreprises économiques », a souligné Leïla Serhane.

Gnetnews