Tunisie : La présidence a bénéficié d’une rallonge budgétaire qu’elle n’a pas demandée (Akacha)

La chef de cabinet du président de la république, Nadia Akacha, a affirmé, ce jeudi 19 novembre, que parmi les principaux objectifs de la présidence en 2021, figurent la redynamisation de la diplomatie tunisienne à l’étranger, la contribution à l’instauration de la stabilité politique dans la région, et l’adhésion avec sérieux à l’effort international de lutte contre le terrorisme, tout en garantissant la qualité de vie aux citoyens et en amorçant l’essor économique.

Lors d’une audition au sein de la commission des droits et libertés à l’Assemblée des représentants du peuple, Akacha a indiqué que la mission de la garde présidentielle se résume en trois programmes : « la protection de la sûreté nationale et des activités présidentielles, la sécurité du président de la république et des personnalités nationales en Tunisie et à l’étranger, et le programme de pilotage et de soutien », rapporte Mosaïque.

Le budget de la garde présidentielle prend une plus grande place dans le budget de la présidence, car ses missions ne se limitent pas à la protection du président de la république, des personnalités officielles, mais aussi la garde des sièges de l’Assemblée et du gouvernement…la garde de près de dix personnalités nationales menacées d’assassinat ainsi que la protection des invités de Tunisie, lors des visites officielles et des manifestations, outre la lutte contre le terrorisme…, a-t-elle noté.

Akacha a, par ailleurs, souligné que des dépenses de gestion d’une valeur de 8.5 millions de dinars ont été inscrites dans le budget au titre de la préparation du Sommet de la francophonie, signalant que cette rallonge budgétaire était de l’initiative du ministère des Finance, et la présidence ne l’a pas demandée : « le ministère des Finances s’est résolu à nous donner quelque chose que nous n’avons pas réclamée, dans le cadre de l’anticipation de l’activité du président de la république et la prévoyance du ministère ».

La responsable a encore affirmé que la présidence de la république a des constantes, soit la préservation de l’argent public.

Le chef de l’Etat prône « l’austérité » en matière de gestion du budget de la présidence, a-t-elle indiqué, précisant que l’initiative de la commission de restitution des avoirs spoliés est une initiative pour sortir de la situation financière et économique difficile.

Gnetnews