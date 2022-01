Tunisie : La semoule retrouve, progressivement, une distribution normale (responsable)

Le directeur général de la Concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touati, a affirmé que la semoule retrouve une distribution normale, d’une manière progressive, après les perturbations constatées sur le marché au cours des dernières semaines.

Dans une déclaration dimanche à Mosaïque, le responsable a indiqué que plus de 800 tonnes de semoule sont distribuées, quotidiennement, dans les différentes régions, elles sont dirigées, essentiellement, vers les régions rurales et populaires, où la consommation de ce produit est la plus forte.

Il a, également, fait état de l’intervention des services du ministère du Commerce, dans les régions où ce produit a connu un manque, à l’instar des gouvernorats de Sidi Bouzid et Kasserine. Un programme de distribution spécifique a été mis en place pour ces deux gouvernorats.

Il a, aussi, indiqué que la distribution du blé, avec ses deux variétés, tendre et dure, a retrouvé une cadence normale.

A noter qu’une pénurie de produits de base tels que la semoule et la farine a été constatée, cette dernière période, dans certaines régions, notamment à Sidi Bouzid.

