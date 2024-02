Tunisie : La société Somatra-Get reprend ses travaux et entame la réalisation des projets publics bloqués

Une séance ministérielle s’est tenue mardi après-midi, au siège de la présidence gouvernement, consacrée à la poursuite de l’examen du plan d’action proposé pour consolider l’activité de la Société Générale d’Entreprise de Matériel et de Travaux, Somatra-Get, en présence des ministres de l’Economie et de la Planification, de l’Equipement et de l’Habitat, des Affaires sociales, de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la Santé, du Transport, ainsi que du président du conseil bancaire et financier.

Les participants ont salué la reprise de ladite société, qui a entamé la réalisation des grands projets bloqués, à l’issue de la tenue de la dernière séance de travail.

La réunion a examiné les propositions et les hypothèses inscrites dans le programme d’activités, en vue de consolider les missions de l’entreprise et d’en préserver le rôle stratégique dans le secteur des travaux publics, tout en en préservant la pérennité.

Gnetnews