Tunisie : La SONEDE annonce perturbations et coupure dâ€™eau jeudi dans certaines rÃ©gions de Mornag et Boumhel

Tunisie : La SONEDE annonce perturbations et coupure d’eau jeudi dans certaines régions de Mornag et Boumhel

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce en ce milieu d’après-midi une coupure et des perturbations d’eau demain, jeudi 23 Juin, à partir de 08 heures dans les régions supérieures de Mornag et à la cité Abdi Khouja, à Boumhel.

La société impute cette coupure à « des travaux de raccordement du nouveau canal rayon 500 dans la région de Chella, dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement de la région de Mornag par l’eau potable pendant l’été 2022 ».

La distribution de l’eau sera rétablie progressivement dans les régions supérieures, le même jour à partir de 12 heures, aussitôt les travaux terminés, assure la société.

Gnetnews