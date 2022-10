Tunisie : La suppression progressive de la signature lÃ©galisÃ©e et de la copie conforme au centre d’un Conseil ministÃ©riel

Tunisie : La suppression progressive de la signature légalisée et de la copie conforme au centre d’un Conseil ministériel

Les projets de simplifications administratives ont été au centre d’un conseil ministériel tenu, hier lundi à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Un exposé a été présenté à l’ouverture de ce conseil sur les objectifs de ces projets, qui s’articulent autour de « la consolidation de la gouvernance des programmes et projets de simplification administrative, aux niveaux central, régional et local, les orientations actuelles et futures des projets de simplification administrative prioritaires, et les exigences de leur mise en exécution », rapporte un communiqué de la Kasbah.

Bouden a affirmé la nécessité d’unifier les efforts pour faire réussir les projets de modernisation de l’administration et de simplification des procédures, d’une manière générale, appelant à garantir le lien et la complémentarité entre les stratégies et programmes de simplification administrative et ceux de transformation numérique.

Les projets de simplification administrative visent à instaurer un processus de révision intégrale et périodique des procédures administratives demandées aux administrés, et à supprimer, d’une manière progressive, les formalités de légalisation de signature et de copie conforme, souligne la même source.

Il s’agit aussi de ne pas demander aux investisseurs des documents existants auprès de l’administration, qui émanent de celle-ci ou d’autres organismes publics.

Deux expériences ont été présentées à cette occasion. La première est celle du ministère des Affaires sociales, présentée par Malek Zahi sous l’intitulée « la simplification des procédures administratives selon l’approche des évènements de la vie », elle se fonde sur le concept du citoyen-client.

La deuxième expérience est celle du ministère de l’Education, elle a été présentée par Fethi Sellaouti sous le titre : « Plan de travail des évènements de la vie : j’inscris mon fils à l’école, mon fils quitte l’école ».

Elle repose sur l’examen des préoccupations et attentes des citoyens, en étudiant tout le processus d’obtention du service, tout en délimitant les difficultés. Le but étant de garantir un service administratif efficace répondant aux attentes des citoyens et améliorant la prestation de l’administration.

Gnetnews