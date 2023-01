Tunisie : La tÃ©lÃ©vision nationale diffusera Ã  partir du 19 janvier une Ã©mission de dÃ©bat, en prÃ©vision du second tour des lÃ©gislatives

Tunisie : La télévision nationale diffusera à partir du 19 janvier une émission de débat, en prévision du second tour des législatives

Dans le cadre de la campagne du second tour des législatives, la télévision tunisienne commence, à compter du jeudi 19 janvier, la diffusion d’une émission de débat après le Journal télévisé de 20 heures ; laquelle invite deux candidats au 2ème tour des législatives.

Intitulée, « en direction du parlement », cette émission d’une heure et demie sera retransmise à 21 heures, avec une moyenne de six candidats par émission, indique la télévision dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook.

Chaque candidat a une moyenne de dix minutes pour répondre à cinq questions préparées par l’équipe de rédaction de l’émission.

Le programme diffuse, à chaque émission, une biographie d’une minute pour les deux compétiteurs qui s’affrontent dans la même circonscription, comportant les nom, prénom, profession, niveau d’instruction, ainsi que le nombre de voix que chacun d’entre eux a obtenues à l’issue du premier tour du 17 décembre dernier.

« En direction du Parlement », une émission produite par Latifa Maktouf, et Insaf Yahiaoui, et présentée par Insaf Yahiaoui et Najeh Missaoui. Elle est réalisée par Mohamed Ali Saïdane.

Le second tour des législatives aura lieu le dimanche 29 janvier, dans 131 circonscriptions. Quelque 262 candidats sont en lice pour décrocher un siège dans le nouvelle assemblée qui en compte 161.

