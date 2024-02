Tunisie : L’accès aux stades, les billets électroniques, les stadiers…des changements en perspective pour calmer les gradins

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, ont coprésidé hier, mercredi 31 janvier 2024 une séance de travail conjointe, en présence de cadres supérieurs des deux ministères, où il était question des travaux de la commission mixte chargée de lutter contre la violence dans les stades, et de parfaire l’organisation de ce qui reste de la saison sportive.

Les discussions ont porté sur la conjugaison des efforts de tous les intervenants en vue de faire réussir les événements restants de l’actuelle saison sur les plans sécuritaire et sportif, en améliorant la gestion de l’accès des supporters aux stades, et aux salles de sport, et en examinant les solutions législatives, logistiques et organisationnelles possibles, à l’instar des billets électroniques, et la mise à disposition de stadiers.

Les mécanismes susceptibles de limiter la violence dans les espaces sportifs, en faisant assumer leur responsabilité juridique et organisationnelle aux structures et clubs sportifs, en matière d’encadrement du public ont été examinés. Le but étant de garantir l’organisation des différentes activités, dans un climat festif, un esprit sportif, et une compétition loyale.

Gnetnews