Tunisie: Lancement de la plateforme de l’auto-entrepreneur

Le gouvernement tunisien a inauguré, lundi 11 novembre 2024, la plateforme de l’auto-entrepreneur lors d’une cérémonie au palais du gouvernement à la Kasbah. Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, Sofiane Hemissi, ministre des Technologies de la communication, et Riadh Choued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ont pris part à cet événement marquant.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Emploi a salué cette initiative qui mobilise les compétences tunisiennes et reflète une approche collaborative entre plusieurs secteurs. Ce projet national vise à concrétiser la vision présidentielle d’une complémentarité entre le secteur public et le secteur privé, tout en favorisant l’initiative privée et la mise en valeur des talents créatifs au service de l’inclusion économique et sociale.

Destinée à soutenir les Tunisiens porteurs de projets individuels dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, et des services, cette plateforme offre un ensemble d’avantages en matière de financement, de fiscalité et de protection sociale. Les adhérents bénéficieront également de programmes de formation et d’accompagnement pour chaque étape de leur projet.

Lors du point de presse, la première inscription d’un artisan sur la plateforme a été effectuée en direct, avec des vidéos explicatives sur le fonctionnement et les étapes d’inscription.

