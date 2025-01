Tunisie: Lancement de la plateforme TunichÃ¨que

Tunisie: Lancement de la plateforme Tunichèque

La réforme de la législation sur les chèques, récemment mise en place en Tunisie, continue de susciter des interrogations, notamment concernant ses répercussions sur l’économie nationale. Le 22 janvier 2025, une nouvelle étape a été franchie avec le lancement de Tunichèque, une plateforme électronique innovante permettant de vérifier, en temps réel, la disponibilité des fonds dans le compte bancaire de l’émetteur d’un chèque.

Désormais, les nouveaux chèques devront être équipés d’un QR code, facilitant la vérification de la provision disponible ou de l’octroi d’une facilité de paiement par la banque. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des transactions et à limiter les chèques sans provision.

Dans une démarche d’intégration numérique, une circulaire a été adressée aux banques, stipulant que toutes les institutions financières doivent se connecter à la plateforme via un système d’interconnexion spécifique. Chaque banque devra également adapter ses systèmes d’information pour assurer une fluidité optimale des opérations. Cette interconnexion permettra une gestion plus transparente et plus fiable des chèques en circulation.

L’un des grands avantages de la plateforme sera sa disponibilité continue : 24h/24 et 7j/7, garantissant ainsi un accès permanent aux informations financières des utilisateurs.

Cette réforme s’inscrit dans un cadre législatif plus large, suite à l’adoption de la loi n°41-2024 relative aux chèques sans provision, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en juillet 2024. Cette loi a introduit des modifications importantes du Code de commerce, visant à moderniser la gestion des chèques et à améliorer la régulation des pratiques bancaires en Tunisie.

