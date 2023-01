Tunisie : L’association des magistrats condamne la comparution en vue de Ayachi Hammami, dont « la finalité est de dissimuler l’information »

Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) exprime son « profond mécontentement », suite à l’appel à « comparaitre de l’avocat Ayachi Hammami, en sa qualité de coordinateur du comite de défense des avocats révoqués, de militant pour l’indépendance de la justice, et de l’Etat de droit, conformément au décret-loi n’o 54 de l’année 2022, lequel a représenté une régression par rapport à l’acquis de la liberté d’expression ».

Le BE de l’AMT considère que « la finalité de cette poursuite est de dissimuler l’information, et l’ampleur des violations survenues dans les dossiers des magistrats révoqués, tout en terrorisant celui qui révèle une partie des vérités à l’opinion publique autour de ce dossier ».

L’association des magistrats exprime, par ailleurs, sa « totale solidarité » avec Me Ayachi Hammami, et dit suivre les évolutions de son dossier.

Le BE de l’AMT dénonce « l’attitude de certains magistrats du parquet de la Cour d’appel de Tunis, et du parquet du tribunal de première instance de Tunis, ayant affiché une soumission totale et immédiate aux instructions de la ministre de la Justice d’engager des poursuites contre les militants et activistes pour réduire au silence les voix libres, et faire de l’ombre à la continuité de la grande injustice contre les magistrats révoqués ».

Le bureau exécutif réitère son appel, en cette circonstance difficile, à l’ensemble des magistrats « à s’attacher davantage à leur indépendance, leur impartialité, et à exercer leur responsabilité judiciaire, en toute intégrité, sans céder à des pressions, de quelque partie que ce soit, en préservation des droits et libertés de tout abus ».

Gnetnews