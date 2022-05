Tunisie : Lâ€™augmentation des prix du lait, des Å“ufs et des volailles est encore Ã  lâ€™Ã©tude (ministre)

Tunisie : L’augmentation des prix du lait, des œufs et des volailles est encore à l’étude (ministre)

La ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Fadhila Rabhi, a affirmé ce mercredi 12 Mai que l’augmentation attendue des prix des œufs, du lait et des volailles, est encore à l’étude.

Dans une déclaration médiatique, en marge de la tenue de la commission mixte tuniso-égyptienne, elle a ajouté que son ministère œuvrait à ce que cette augmentation tienne compte du pouvoir d’achat du citoyen.

Elle a, par ailleurs, imputé les raisons de la révision des prix au renchérissement de l’alimentation pour bétail à l’échelle mondiale, signalant que le but est de couvrir le coût de la production.

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, avait annoncé, auparavant, que les prix de vente des œufs, du lait et des volailles allaient être revus à la hausse demain, jeudi 12 Mai de manière à garantir une marge bénéficiaire pour le producteur, et de préserver ces filières.

Il a imputé cette décision à la hausse de l’alimentation pour bétail qui rentre dans une proportion de 70 à 80 %, dans les coûts de production de ces produits.

