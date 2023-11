Tunisie : Le budget allouÃ© au tourisme est faible eu Ã©gard aux dÃ©fis posÃ©s dans ce secteur (ministre)

Tunisie : Le budget alloué au tourisme est faible eu égard aux défis posés dans ce secteur (ministre)

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a considéré que le budget alloué à son ministère est faible, eu égard aux défis posés dans ce secteur, et au climat rudement concurrentiel.

Le budget estimé à 180 millions de dinars, soit 0,003 % de l’ensemble des dépenses des autres ministères est faible, a fortiori que ce secteur souffre du manque des ressources humaines, notamment face à la vacance au niveau de nombreuses spécialités, le recul du nombre des agents et la modestie des moyens de travail, a-t-il souligné en substance.

Parallèlement, le ministère du tourisme, et le secteur dans son ensemble font face à de grands défis, essentiellement, la grande concurrence, la faiblesse des liaisons aériennes, les problèmes de propreté et de protection de l’environnement, l’endettement du secteur hôtelier, le financement du secteur touristique, ainsi que la faiblesse du budget alloué à la promotion touristique, ce qui a un impact négatif sur les différentes campagnes de promotion et de communication à l’intérieur, et à l’extérieur.

Auditionné par la commission parlementaire du tourisme, au sujet du projet du budget de son département du nouvel exercice, le ministre a souligné, en préambule, l’importance économique des secteurs du tourisme et de l’artisanat qui contribue, le premier à raison de 9 % du PIB et fournit environ 400 mille postes d’emploi directs et indirects. Alors que le second participé à environ 4 % du PIB, emploie près de 300 mille artisans, et permet des exportations directes d’une valeur de 149 millions de dinars.

Belhassine a ajouté que la stratégie suivie dans le secteur touristique repose sur sa modernisation, l’amélioration de sa gouvernance, sa diversification et la promotion du dispositif de formation, ainsi que l’impulsion de la demande sur la destination tunisienne et l’amélioration de la qualité.

S’agissant du secteur de l’Artisanat, la stratégie repose sur la consolidation de la recherche et du renouveau.

Gnetnews