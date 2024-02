Tunisie : Le bureau de l’Assemblée examine les questions écrites adressées aux membres du gouvernement

Le bureau de l’Assemblée a examiné, ce jeudi 08 février, des questions écrites adressées par des députés à des membres du gouvernement, au nombre de 37, et a décidé à l’unanimité de les remettre aux parties concernées.

Le bureau a examiné une correspondance envoyée par un membre de l’Assemblée, portant sur la situation des prisonniers parmi les malades psychiques, et a décidé, à l’unanimité, de transmettre le sujet à la commission de la santé, des affaires de la femme, et de la famille pour étude.

Le bureau a, par ailleurs, évoqué des sujets liés à l’activité internationale de l’Assemblée, notamment pour ce qui est de sa représentation au sein des instances et assemblées arabes et internationales, et la formation de groupes d’amitié parlementaire.

Gnetnews