Tunisie : Le bureau exécutif d’Ennahdha appelle à mettre un terme à l’état d’exception et à lever la suspension sur le parlement

Ennahdha réitère ce jeudi 16 septembre son appel à « la nécessité de mettre un terme à l’état exceptionnel dans les délais les plus proches, à lever la suspension sur le parlement, et à désigner une personnalité chargée de former un gouvernement capable de traiter le situation économique et sociale difficile, marquée par des difficultés aiguës des finances publiques, la détérioration du climat d’investissement, l’hémorragie des faillites des PME, et le retard des grandes réformes ».

Dans un communiqué rendu public ce soir, au lendemain de la tenue de son bureau exécutif, le mouvement affirme que « la constitution de 2014 a constitué un contrat social, et a fait l’objet d’un large consensus et d’une satisfaction populaire ». Comme elle était « le fruit d’un dialogue national, ayant hissé tout haut l’étendard de la Tunisie, avec son obtention du prix Nobel ».

La constitution a renfermé des mécanismes de régulation, suivant une démarche participative et un compromis entre toutes les parties politiques et les représentants de la société civile, souligne le parti.

Le BE d’Ennahdha réitère son refus de toutes les restrictions aux libertés, et affirme qu’ »il n’y a d’autre solution de sortir de cette crise inextricable qu’à travers le dialogue, et la consécration du principe participatif pour la construction d’un nouveau paysage instaurant la stabilité politique, et un climat favorable aux grandes réformes, ce qui ouvre un horizon politique au pays, et restitue le pouvoir au peuple, détenteur de souveraineté ».

Gnetnews