Tunisie : Le chef du gouvernement s’entretient avec le président du Conseil bancaire et financier

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu, ce lundi 15 avril à la Kasbah, avec le président du Conseil bancaire et financier, Néji Ghandri.

La rencontre s’est articulée autour du rôle des institutions bancaires et financières, en matière de promotion de l’économie nationale et de développement de l’investissement, étant un partenaire agissant de l’Etat, et une force de proposition et de relance des projets de développement.

Le locataire de la Kasbah a affirmé la nécessité d’impliquer le secteur dans les initiatives visant à relancer la croissance, et à améliorer le climat des affaires, outre celles incitatives des projets innovants et à forte valeur ajoutée.

Les discussions ont porté sur les réformes posées, s’agissant, notamment, du projet d’amendement du code du commerce, du projet de loi de lutte contre l’exclusion financière, et du projet de code des changes.

Le président du CBF a réitéré les totales dispositions des institutions bancaires et financières, à appuyer les efforts de l’Etat en vue d’élever la cadence du développement.

Gnetnews