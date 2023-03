Tunisie: Le commerce extérieur en hausse malgré un déficit persistant

L’Institut national de la statistique (INS) a publié son bulletin mensuel de mars 2023 sur les résultats du commerce extérieur de la Tunisie. Durant les deux premiers mois de 2023, le déficit de la balance commerciale a atteint 2358,5 millions de dinars (MD), en baisse de 7,65% par rapport à la même période de 2022 où le déficit était de 2553,9 MD. Le taux de couverture a augmenté de 3,1 points pour atteindre 81%, principalement grâce à l’augmentation des exportations de 11,6% qui ont atteint une valeur de 10044,3 MD. En revanche, les importations ont augmenté de 7,4% pour atteindre une valeur de 12402,9 MD.

Le déficit commercial s’explique principalement par le déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine, la Turquie, l’Algérie, la Russie, l’Ukraine, l’Egypte et la Grèce. Cependant, la Tunisie a enregistré un excédent commercial avec d’autres pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie et la Libye.

Le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à -665,1 MD, tandis que le déficit de la balance énergétique représentait 71,8% du déficit total.

L’augmentation des exportations concerne plusieurs secteurs tels que l’industrie agro-alimentaire, les textiles, habillement et cuirs ainsi que les industries mécaniques et électriques. Les exportations vers l’Union Européenne ont augmenté de 18,2%, tandis que les exportations vers les pays arabes ont augmenté avec l’Algérie, la Libye et l’Arabie Saoudite, mais ont baissé avec l’Egypte et le Maroc.

Quant aux importations, elles ont augmenté en raison de la hausse des produits énergétiques, des biens d’équipement, des biens de consommation et des matières premières et demi-produits. Les importations en provenance de l’UE ont augmenté de 4,6% et ont baissé de 3,7% depuis la France.

