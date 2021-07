Tunisie : Le Courant dÃ©mocrate affirme son dÃ©saccord avec lâ€™interprÃ©tation de la constitution par le prÃ©sident de la rÃ©publique

Tunisie : Le Courant démocrate affirme son désaccord avec l’interprétation de la constitution par le président de la république

Le Courant démocrate affirme ce lundi 26 juillet son désaccord avec l’interprétation de l’article 80 de la constitution par le président de la république , et rejette les dispositions qui en ont découlé en dehors de la constitution.

Dans un communiqué rendu public ce matin, à l’issue d’une réunion d’urgence de son bureau politique et son bloc parlementaire, « pour suivre la crise politique, sociale, économique et sanitaire, approfondie le soir de la fête de la république par une crise constitutionnelle », le parti fait assumer la tension sociale légitime, la crise multiforme et l’impasse politique à « la coalition au pouvoir, dirigée par le mouvement Ennahdha et le gouvernement de Hichem Méchichi ».

« Le parti ne voit de solution que dans le cadre de la constitution », appelant le président de la république, toutes les forces nationales et civiles, et les organisations nationales « à unifier les efforts pour sortir le pays de la crise, par le respect de la démocratie, les droits de l’Homme et la lutte contre la corruption politique ».

Le courant démocrate appelle les Tunisiens à exprimer leurs positions d’une manière pacifique, et à ne pas se laisser entrainer derrière les appels d’incitation de l’intérieur et de l’extérieur.

Le parti indique qu’il reste en réunion permanente « pour suivre la situation et œuvrer à développer les solutions ».

Gnetnews