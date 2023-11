Tunisie : Le déficit commercial est de 23,9 %, en baisse de 7,2 points les dix premiers mois de 2023

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les dix mois de l’année 2023 montrent que les exportations ont augmenté de 6,9% contre +24,8% durant la même période en 2022.

Elles ont atteint le niveau de 50550 MD contre 47294,5 MD durant les dix mois de l’année 2022, rapporte ce vendredi l’Institut national de la Statistique.

Quant aux importations, elles ont enregistré une baisse de -3,3% contre une hausse de +34,1% durant la même période en 2022. En valeur les importations ont atteint 66406,7 MD contre 68666 MD durant les dix mois l’année 2022.

À la suite de cette évolution marquée par des exportations plus dynamiques (+6,9%) que les importations (-3,3%), le déficit commercial s’est allégé pour s’établir à un niveau de -15856,6 MD contre -21371,5 MD durant les dix mois de l’année 2022. Le taux de couverture a gagné 7,2 points par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 76,1%.

L’augmentation observée au niveau des exportations (+6,9%) durant les dix mois de l’année 2023 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations du secteur des industries agro-alimentaires ont augmenté de 16,2%, celles des textiles, habillement et cuirs de 9,1% et celles des industries mécaniques et électriques de 17,5%. En revanche les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de -35,7% et celles des mines, phosphates et dérivés de -27,3%.

Le repli observé au niveau des importations (-3,3%) provient de la baisse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (-7,2%) et des matières premières et demi-produits (-7,3%), Tandis que les importations des biens d’équipement et de consommation ont augmenté respectivement de +2,1% et +3%.

Le solde de la balance commerciale est déficitaire à -15856,6 MD. Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-7029,6 MD), la Russie (-5975,3 MD), l’Algérie (-3548,4 MD), la Turquie (-2807,7 MD), l’Ukraine (-941,7 MD) et l’Egypte (-751,3 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (4625,6 MD), l’Allemagne (2393,8 MD), l’Italie (844,3 MD) et la Libye (1938,8 MD).