Tunisie : Le dossier des travailleurs de chantiers sera clos cette semaine (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a annoncé ce mardi 13 octobre, qu’une solution était trouvée pour le dossier des travailleurs des chantiers, qui sera, selon toute vraisemblance, clos cette semaine.

Dans une déclaration médiatique à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi à la Kasbah, le chef de la centrale syndicale a fait savoir que les difficultés ayant persisté à ce sujet, entre les délégations gouvernementale et syndicale étaient aplanies.

Taboubi a ajouté, selon une vidéo mise en ligne, que l’entrevue avait porté sur « les dernières évolutions de la situation sanitaire liées à la pandémie du Coronavirus, et les difficultés dans le secteur de la santé, s’agissant notamment du manque de moyens humains et logistiques au niveau des hôpitaux publics, des tensions que cela a provoquées dans plusieurs régions, et de la protection de la famille sanitaire dans toutes ses composantes, ce qui a créé des tensions dans plusieurs régions. »

Mechichi a affirmé que « la situation sanitaire est critique et requiert plus de vigilance, notamment le respect du protocole sanitaire, étant la seule solution à même de limiter la propagation de l’épidémie dans le monde entier. »

Le SMIG et la hausse des prix ont été, par ailleurs, évoqués, a souligné Taboubi, appelant à la conjugaison des efforts pour surmonter cette période difficile.

