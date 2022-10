Tunisie : Le drame de Zarzis et la collecte des parrainages au centre d’une rencontre SaÃ¯ed/ Jeffal

La marche de la justice et l’état d’avancement de « l’enquête diligentée sur les circonstances, les dessous et les failles ayant entouré le drame du naufrage de l’embarcation au large des côtes de Zarzis », ont été au centre hier, jeudi 20 Octobre, d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la ministre de la Justice, Leïla Jeffal.

Le chef de l’Etat a appelé à un suivi permanent de ce dossier et d’autres, et à la nécessité que les investigations avancent conformément à la loi. « Il n’y a lieu d’excepter personne, car tous les citoyens sont égaux devant la loi », a-t-il souligné.