Tunisie : « Le faible taux de participation aux élections leur fait perdre la crédibilité et la légalité »

Le bureau exécutif élargi de l’UGTT enregistre le faible taux de participation aux élections, qui leur font perdre la crédibilité et la légalité, et traduit, en toute clarté, une position populaire rejetant les choix jusque-là consacrés, et une désaffection consciente envers un processus confus qui n’a mené le pays que vers plus de crises et de malheurs.

Dans un communiqué paru à l’issue de la réunion, ce mardi 21 décembre, de son bureau exécutif élargi, l’UGTT rappelle les dérapages et déviations dans lesquels, le processus de rectification est tombé, à partir du changement forcé de la constitution vers un régime présidentialiste fermé jusqu’à des élections inodores et incolores, ce qui va approfondir, davantage, la crise dans laquelle s’est enlisée le pays.

La centrale syndicale rejette, d’une manière catégorique, les tentatives désespérées de certaines parties de lui imposer leur position, d’intervenir dans ses décisions et de l’inciter à s’aligner derrière leur agenda.

L’UGTT considère « le choix du gouvernement de cantonner les sources du financement du budget public aux dettes extérieures, comme étant une politique bancale ayant tué l’esprit d’initiative, dilapidé les moyens de compter sur les ressources propres, hypothéqué le pays et l’a inondé dans les dettes ».

L’organisation dénonce « l’obstination du gouvernement à garder le silence et à rompre avec la transparence en matière de négociations avec le FMI, pointant la contradiction criante entre les déclarations du gouvernement et les positions du président de la république, chose ayant attenté à la crédibilité de l’Etat et porté atteinte à la réputation de la Tunisie et à ses intérêts ».

L’organisation syndicale prend note de « la dégradation du pouvoir d’achat des Tunisiens, du fait des prix enflammés, la propagation de la spéculation, et l’échec du gouvernement et sa totale soumission aux lobbies, en matière de mise en place d’une position claire pour faire face à la pénurie des médicaments et des produits de base et la spéculation ».

