Tunisie : Le gouvernement annonce la suppression des autorisations dans 27 secteurs dâ€™activitÃ©

Tunisie : Le gouvernement annonce la suppression des autorisations dans 27 secteurs d’activité

La présidence du gouvernement annonce la suppression des autorisations, en leur substituant des cahiers des charges dans 27 secteurs d’activité.

En vertu de cette disposition, annoncée hier dimanche 20 Juin, la création d’une grande surface ou d’un centre commercial n’est plus assujettie à une autorisation préalable, mais devra se conformer aux clauses prévues par le cahier des charges.

Cette mesure qui vise à redynamiser l’activité économique, touchée de plein fouet par la crise du Covid, concerne d’autres activités comme le transport public irrégulier dit transport rural dans le périmètre du gouvernorat ou en dehors du gouvernorat ; les commerces et débits de tabac ; l’exploitation des avions dont le poids ne dépasse pas les 5,7 tonnes dans les activités touristiques, de loisirs…; l’importation et commercialisation des appareils et systèmes électroniques ; la gestion des portefeuilles financiers pour autrui ; exploitation d’entrepôt public ; création d’usine de ciment gris et blanc ; l’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables ; hébergement touristique ; exploitation commerciale de films ; importation de films ; organisation de manifestations sportives ; vente de vêtements usagés de détails et de gros (friperie)…

Gnetnews