Tunisie : Le gouvernement lance une consultation en ligne sur le temps de travail

Le ministère de la Fonction publique annonce avoir mis à compter du 12 octobre jusqu’au 31 octobre, une consultation nationale en ligne, portant sur l’évaluation de la répartition du temps de travail (horaires et jours de travail), des agents de l’Etat, des collectivités locales, et des entreprises publiques à caractère administratif.

La direction générale des réformes et des études prospectives administratives a élaboré trois sondages spécifiques destinés aux fonctionnaires, entreprises publiques et au public, qui sont accessibles sur le lien www.e-participation.tn.

Les sondages portent sur les principaux thèmes à savoir l’évaluation de la répartition des jours et horaires du travail administratif, les choix en matière de révision des horaires de travail actuels, l’évaluation de la prestation de l’administration publique et les propositions de son développement, les orientations en matière d’organisation du travail à distance, et l’évaluation des mesures exceptionnelles liées au travail des agents publics, décidées depuis le 6 octobre 2020.

Une consultation a été parallèlement adressée aux ministères, collectivités locales, organisations nationales, instances publiques, outre des instances représentant le secteur privé.

Gnetnews