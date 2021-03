Tunisie : Le gouvernement prépare le Ramadan et décide une hausse du prix du lait

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé que les préparatifs du mois de Ramadan, sont parmi les principales priorités du moment, signalant qu’une séance ministérielle allait être consacrée dans les tous prochains jours, à l’examen des moyens d’approvisionnement du marché par certains produits agricoles.

Présidant hier, mardi 02 Mars, au palais du gouvernement de la Kasbah, la réunion de la commission mixte 5+5, entre le gouvernement et l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP), Mechichi a indiqué que cette réunion permettait de poursuivre le suivi de différentes questions et suggestions, liées au dispositif de production, à la vulgarisation, la régulation de la production, etc.

Les deux parties se sont mises d’accord sur un ensemble de points inhérents au soutien du secteur de la pêche, des grandes cultures, et des moyens de réformer le secteur laitier.

Dans une déclaration médiatique, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraïem, a affirmé que cette rencontre avait porté sur « l’amélioration des conditions de travail des agriculteurs, afin qu’ils soient capables de poursuivre leurs activités ».

Il a ajouté, selon une vidéo mise en ligne, qu’une série de mesures ont été prises, au sujet du dispositif laitier, portant notamment sur « l’incitation à l’exportation dans cette période de haute lactation, l’encouragement du séchage du lait, et la révision des prix du lait, dont la valeur exacte sera connue les prochains jours ».

A propos du dispositif céréalier, le ministre a indiqué que le retard de la mise à disposition de l’ammonitrate et des engrais chimiques a impacté les agriculteurs. « On aura une vision plus claire sur la situation et les répercussions de ce retard sur la récolte au mois d’avril, des mesures seront prises à cette date pour venir en aide aux agriculteurs », a-t-il promis.

Il a été aussi question « de hâter la signature des chartes sectorielles, de manière à améliorer la production et la rentabilité des différents secteurs, en incitant les professionnels, eux-mêmes, à les encadrer et les appuyer ».

Le président de l’ETAP, Abdelmajid Zar, a déclaré, quant à lui, que la structure de prix sera revue, pour limiter les marges bénéficiaires des aliments pour bétail. Il a affirmé que « la hausse du prix du lait était devenue une nécessité, et sera annoncée incessamment par la partie gouvernementale, les ministères du Commerce ou de l’Agriculture, pour compenser la grande perte des agriculteurs ».

Gnetnews