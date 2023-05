Tunisie : Un conseil ministériel sur la lutte contre le stress hydrique

La valorisation des eaux usées traitées a été au centre d’un Conseil des ministres tenu, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Kasbah, dans la droite ligne des conseils ministériels ayant planché sur la stratégie de lutte contre le stress hydrique.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des ressources hydrauliques, Abdelmonem Belati, est intervenu sur l’utilisation des eaux usées traitées, les orientations du ministère et les objectifs escomptés à l’horizon de 2050, rapporte, ce vendredi 19 Mai, un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le Président-Directeur Général de l’Office nationale d’assainissement (ONAS), Abdelmajid Bettaieb, a, quant à lui, présenté un aperçu autour de la valorisation des eaux usées traitées, les programmes d’en améliorer la qualité, et les principaux projets programmés pendant la période 2026/ 2030.

Le cadre juridique régissant l’utilisation des eaux usées traitées, et les mécanismes de contrôle à toutes les étapes du dispositif ont fait l’objet d’une intervention du président de l’instance nationale de sécurité sanitaire des produits aimientaires, Mohamed Rabhi.

Au terme du conseil, il a été convenu d’entamer la révision des législations inhérentes à l’exploitation des eaux usées traitées et ses conditions, de manière à promouvoir ce secteur, consolider l’économie circulaire, et ouvrir la voie à d’autres usages ; de mettre en place un programme annuel portant amélioration et développement de l’exploitation des eaux usées traitées, en renforçant la coordination entre l’ensemble des intervenants, pour fournir, en continu, des eaux traitées saines, en impliquant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans ce domaine.

Il a été question, de surcroit, de préparer une stratégie de communication et de sensibilisation, avec la participation de toutes les parties prenantes, en assurant l’encadrement, la vulgarisation et la sensibilisation des exploitants.

