Tunisie : Le Japon prÃ©voit 30 milliards de dollars pendant les trois prochaines annÃ©es en Afrique au terme de la Ticad

Tunisie : Le Japon prévoit 30 milliards de dollars pendant les trois prochaines années en Afrique au terme de la Ticad



Le Japon a prévu une enveloppe de 30 milliards de dollars pour les 3 prochaines années, au terme des travaux de la Ticad 08, tenus les 28 et 29 août 2022 à Tunis.

Le président sénégalais, Macky Sall, ayant co-présidé les travaux du forum économique tenu en marge de ce rendez-vous afro-nippon, aux côtés du président Kaïs Saïed, et du Premier ministre japonais, Fumio Kishida à distance, a salué cette annonce au nom de l’Union africaine, appelant a prendre en charge les priorités du continent.

Il a appelé à la mise en place d’un fond d’appui aux start up.

Lors de ce forum économique, marqué par une importante présence des investisseurs et chefs d’entreprise africains, tunisiens et japonais et où des protocoles d’accord ont été présentés entre les entreprises japonaises et africaines, le président de l’Union africaine a exhorté le secteur privé nippon à booster l’investissement en Afrique.

Macky Sall avait regretté, à l’ouverture des travaux, l’absence du Maroc, un « éminent membre de l’union africaine », « faute d’un consensus sur une question de représentation ».

Gnetnews