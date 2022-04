Tunisie : Le Loud fait peau neuve et arrive au port de Sfax

La Société nouvelle du transport de Kerkennah a accueilli hier mardi 19 avril 2022, son bateau, Loud Tunisie, au port maritime de Sfax.

Le Loud a fait peau neuve après avoir passé un mois et demi en bassin sec à Menzel Bourguiba, où il a fait l’objet d’une opération de maintenance, et de contrôle de sa structure et ses équipements, annonce ce mercredi 20 avril, le ministère du Transport.

Le ministère ajoute que le bateau remis à neuf a trouvé des échos favorables auprès des clients présents sur les lieux, à son arrivée, pour les prestations rendues depuis son acquisition en août 2017. Le Loud a opéré « un saut qualitatif » dans la flotte de la société.

La Société nouvelle de Kerkennah poursuit son programme de grands entretiens de ses bateaux, avant la prochaine saison estivale.

Gnetnews