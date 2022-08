Tunisie : Le MAE met les derniÃ¨res retouches sur la TICAD 08, la rencontre au sommet en est le point d’orgue

Tunisie : Le MAE met les dernières retouches sur la TICAD 08, la rencontre au sommet en est le point d’orgue

Les préparatifs vont bon train, et les réunions se succèdent pour la tenue da conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, les 27 et 28 août en Tunisie, en présence du Premier ministre japonais, Fumio Kishida.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a présidé hier, mercredi 03 août, une séance de travail à ce sujet, en présence des chefs de missions diplomatiques des pays africains accrédités en Tunisie, de l’ambassadeur du Japon à Tunis et des représentants des organisations internationales à Tunis, participant à l’organisation de ce rendez-vous afro-nippon.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de cette conférence qui se tient dans une conjoncture internationale critique du fait des répercussions de la pandémie du Covid-19, ainsi que de la crise russo-ukrainienne et ses retombées sur les relations internationales, et la sécurité alimentaire et énergétique, dans ses différents retentissements sur l’ensemble des pays, notamment africains.

Le thème de la conférence, « les priorités du développement après le Covid-19 », répond à ces défis, ce qui fait de la TICAD-8 une importante étape pour la consolidation du partenariat entre l’espace africain et le Japon, et la conception de nouveaux fondements de la coopération interafricaine, et afro-nippone, dont les attributs sont la solidarité, et l’intérêt mutuel. Cela permet, aussi, de réinventer de nouveaux mécanismes, qui sont en phase avec les exigences de l’étape, tout en améliorant la complémentarité et l’interaction avec les autres espaces.

La réunion était, par ailleurs, une occasion pour tenir au courant les participants des différents constituants de la conférence.

La Ticad 08 se tiendra en plusieurs parties. Une rencontre au sommet rassemblera les chefs d’Etat et de gouvernement, elle planchera sur de nombreuses thématiques liées au développement durable dans ses différentes dimensions, outre le forum des affaires qui mettra en contact les hommes d’affaires du Japon, de Tunisie et des autres pays africains, afin d’examiner les moyens d’instaurer des partenariats dans différents secteurs prometteurs, et à valeur ajoutée pour le continent africain.

Plusieurs rencontres auront lieu, en marge de la TICAD 8, portant sur l’investissement, le changement climatique, l’interaction culturelle et scientifique, outre le rôle de l’ensemble des acteurs de la société, notamment la femme dans le cycle de développement économique et social dans les espaces africain et japonais.

Les préparatifs logistiques pour l’accueil des hôtes ont été examinés, en affirmant que la Tunisie est prompte à assurer les meilleures conditions de réussite à ce sommet.

Le portail électronique pour effectuer les opérations d’inscription et répondre aux différentes questions des délégations sur les contenus du sommet et ses aspects techniques est également fin prêt, selon la même source.

Gnetnews