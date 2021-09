Tunisie : Le MAE oppose un dÃ©menti catÃ©gorique Ã  lâ€™interdiction de lâ€™entrÃ©e des Libyens sur le territoire national

Tunisie : Le MAE oppose un démenti catégorique à l’interdiction de l’entrée des Libyens sur le territoire national

Le ministère des Affaires étrangères oppose un « démenti catégorique » aux informations relayées au sujet de l’interdiction par les autorités tunisiennes, des ressortissants libyens d’entrer sur le territoire national.

Dans un communiqué rendu public la nuit d’hier, le ministère indique que « tout ce qui est relayé à ce sujet est dénué de vérité ».

Le département du Nord Hilton précise que « la fermeture provisoire des frontières, s’inscrit dans le cadre de la maîtrise de la propagation de la pandémie du Covid-19, la prévention de ses retombées ainsi que de la dissémination de ses variants sur la situation sanitaire dans les deux pays ».

Les comités scientifiques tunisien et libyen vont tenir une réunion pour l’évaluation de la situation épidémique, et l’élaboration d’un protocole sanitaire répondant aux spécificités des relations tuniso-libyennes, et respectant les conditions sanitaires requises pour la lutte contre l’épidémie, indique la même source.

Le ministère affirme que « la diffusion d’informations fallacieuses visant les deux pays et les deux peuples ne peut en aucun cas influencer leurs relations historiques et solides, et leur détermination conjointe à les hisser à un niveau stratégique, en réponse aux aspirations populaires à la stabilité, au développement et au progrès ».

Gnetnews