Tunisie : Le ministère de l’emploi annonce les résultats des bénéficiaires du programme « Moubadiroun »

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle annonce la proclamation des résultats des postulants admis au programme « Moubadiroun », destiné aux jeunes promoteurs souhaitant lancer ou développer leur projets.

Les candidats pourraient prendre connaissance de la liste des admis dans l’ensemble des gouvernorats via la plateforme, www.moubadiroun.tn, en utilisant l’identifiant, et le mot de passe utilisés dans l’inscription, ou contacter la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente.

S’agissant de ceux n’ayant pas été admis, ils pourraient présenter leur opposition au plus tard le 28 décembre, à travers la même plateforme, ou via un dépôt direct à la direction régionale concernée.

Ce programme vise à soutenir les micro-entreprises en leur octroyant des subventions de la part de la banque tunisienne de solidarité (BTS), pour contribuer au financement de leur projet et les accompagner.

La subvention est plafonnée à 15 mille dinars, dans la limite de 50 % du coût du projet.

