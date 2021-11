Tunisie : Le ministère de la Défense annonce une importante découverte dans la zone tampon

Le ministère de la Défense nationale annonce ce lundi 15 novembre la découverte dans la zone tampon d’une importante quantité de psychotropes, et de paquets de cigarettes.

Dans un communiqué paru sur son site officiel, le MDN indique que quelque 52 483 comprimés de psychotropes, et près de 98 000 paquets de cigarettes, ont été retrouvés « jetés par terre », à l’issue d’opérations de ratissage menées les samedi et dimanche derniers, dans les régions d’el-Morra, el-Arish, et Sidi Abdallah dans la Zone frontalière fermée.

Le ministère ajoute que la marchandise saisie va être confiée aux services douaniers.

Gnetnews