Tunisie : Le ministÃ¨re de la DÃ©fense appelle les pÃªcheurs Ã  sâ€™abstenir dâ€™entrer dans les eaux territoriales des pays voisins

Tunisie : Le ministère de la Défense appelle les pêcheurs à s’abstenir d’entrer dans les eaux territoriales des pays voisins

Le ministère de la défense appelle les pêcheurs à s’abstenir d’entrer dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives, ou les zones de pêche exclusive des pays voisins, afin de ne pas s’exposer aux restrictions et détournement.

Dans un communiqué paru sur son site officiel, suite aux protestations des marins de Zarzis, du fait des restrictions imposées par les gardes côtes libyennes à des pêcheurs tunisiens, le ministère indique que les unités flottantes de la marine assurent la sécurisation de la région frontalière maritime entre les deux pays, et la préservation de la souveraineté nationale à travers une présence permanente et une coordination continue avec les intervenants en mer, à l’instar de la garde maritime, et la douane.

Ces unités œuvrent à contrer toute embarcation étrangère qui tend à franchir les frontières, ou d’exercer la pêche dans les eaux territoriales tunisiennes, ou la zone de pêche exclusive de la Tunisie.

Certaines infractions sont enregistrées de temps à autre, comme le détournement d’une embarcation tunisienne ou étrangère contrevenante, qui sont, le cas échéant, traitées, conformément à la législation régissant le domaine marin, selon la même source.

Gnetnews