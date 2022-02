Tunisie : Le ministère de la Santé annonce les nouvelles dispositions pour les arrivants à compter du mardi 15 février

Le ministère de la Santé annonce de lundi 14 février les nouvelles dispositions qui seront appliquées aux arrivants au territoire national, à compter de demain mardi 15 février 2022.

Le ministère rappelle la dispense des passagers à l’entrée de la Tunisie, dont l’âge dépasse les 18 ans, de l’obligation de présenter des analyses en laboratoire. Pourvu de fournir un certificat attestant d’une vaccination complète ou d’un passeport vaccinal.

Le ministère évoque, dans ce même communiqué, les mesures dévoilées jeudi dernier par la présidence du gouvernement, dans la foulée de la tenue d’un conseil ministériel consacré à la situation épidémique le 09 février dernier, notamment l’annulation du couvre-feu à compter de jeudi dernier, et l’interdiction ou le report des rassemblements et manifestations dans les espaces ouverts et fermés pour une semaine, uniquement.

Le même département ajoute que les arrivants n’ayant pas achevé la vaccination, âgés de plus de 6 ans, sont tenus de présenter le résultat d’un test négatif (PCR), remontant à 48 heures, ou d’un test rapide remontant à 24 heures au plus, lors de l’enregistrement.

Des tests rapides seront effectués, d’une manière aléatoire, pour dépister le Sars Vov-2 chez les personnes dont l’âge dépasse les 6 ans, à l’arrivée en Tunisie.

Si l’analyse est positive, le passager serait astreint d’observer un confinement pendant 05 jours.

En cas d’apparition ou de persistance des symptômes, le confinement sera ramené à 07 jours.

Gnetnews