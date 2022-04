Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© prÃ©venu par lâ€™OMS sur des cas dâ€™hÃ©patite aiguÃ«

Tunisie : Le ministère de la Santé prévenu par l’OMS sur des cas d’hépatite aiguë

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 29 avril avoir été prévenu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur des cas d’hépatite aiguë, d’origine inconnue, chez les enfants dans certains pays du monde (plusieurs pays européens, et les Etats-Unis).

Le ministère annonce que la commission d’évaluation des risques, représentée par les différentes structures de santé, qui œuvre et se réunit dans le cadre des motions sanitaires internationales, suit, en permanence, la situation épidémique, géographiquement, et prend les mesures de prévention idoines à l’échelle nationale.

Les premiers cas de cette pathologie sont apparus en octobre 2021 au Royaume-Uni, avec 169 cas recensés jusqu’au 21 avril 2022, et un seul décès auprès de la catégorie d’âge de 1 à 16 ans, répartis sur 12 pays, ajoute le ministère.

Les symptômes de cette maladie sont : diarrhée, vomissement, douleurs abdominales, symptômes respiratoires, et pâleur.

Bien que les méthodes et l’origine de la contagion restent inconnues, le ministère recommande de suivre ces mesures de prévention pour se prémunir des maladies transmissibles :

*Aération de l’espace et port du masque pour la catégorie âgée de plus de 6ans, tout en évitant d’embrasser les enfants et en utilisant un mouchoir en papier à usage unique, en cas de toux ou d’éternuement ;

*Hygiène des mains et de la bouche, propreté de l’environnement, de la nourriture, et de l’eau potable.

Le ministère appelle à se diriger vers un établissement de santé ou à consulter un médecin, en cas d’apparition des symptômes.

Gnetnews