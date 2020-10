Tunisie : Le ministère de la Santé publie le guide du confinement préfacé par Abdellatif Mekki

Le ministère de la santé a publié sur sa page officielle le guide des procédures inhérent à la gestion des centres de confinement obligatoire préparé et validé par une équipe de médecins et de hauts cadres de l’administration, préfacé par l’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et édité en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé.

« Le confinement est l’une des principales mesures adoptées dans le cadre des stratégies et programmes de prévention de certaines maladies fortement contagieuses, comme le Covid-19, classé pandémie mondiale par l’OMS », indique en prélude ce document de 52 pages, étayé par plusieurs annexes.

La Tunisie a opté pour le confinement obligatoire dans des centres dédiés depuis le 21 Mars, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19, qui a concerné les Tunisiens de retour de l’étranger, les porteurs sains, les personnes-contact et les professionnels de santé.

Ce document qui s’articule autour des procédures, comportements et des actions à même de faire réussir le confinement sanitaire, devrait constituer une référence sur laquelle s’appuient tous les intervenants en matière de gestion des centres de confinement, dont les décisionnaires, les équipes sanitaires et les responsables et employés de ces centres, écrit, en préambule, Abdellatif Mekki.

Au sujet du choix des centres de confinement, le guide recommande que les structures exploitées en tant que telles, soient retenues sur la base de l’infrastructure, et leur adéquation avec les différentes missions qui leur sont dévolues notamment en matière d’accueil des visiteurs, du suivi de leur état de santé, et leur séjour, moyennant un respect total des conditions d’hygiène et de prévention.



