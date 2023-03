Tunisie : Le ministère de l’Agriculture annonce l’augmentation du prix du lait à la production de 200 millimes/ Litre

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des ressources hydrauliques annonce ce jeudi 02 Mars, que dans le cadre de la préservation des équilibres du dispositif laitier, et sa pérennité, le prix du lait frais au niveau de la production a été revu à la hausse à raison de 200 millimes/ Litre, ramenant son prix à 1340 millimes/ Litre, comme prix minimum pour l’agriculteur, et ce à compter du 16 novembre 2022.

Cette disposition vise à améliorer le niveau de revenu des agriculteurs, et à préserver le cheptel ; elle intervient suite à l’arrêté gouvernemental pris lors du conseil des ministres, tenu le 10 février 2023, souligne-t-il, dans un communiqué paru ce soir.

Le ministère assure que le prix de vente au public du lait stérilisé et demi-écrémé ne sera pas augmenté, appelant les éleveurs « à améliorer la qualité du lait frais, en appliquant les bonnes pratiques d’élevage, et en respectant les conditions d’hygiène au moment de la traite ».

Le même département rappelle aux centres de collecte « la nécessité de respecter les normes requises, lors de l’acceptation du lait, de préserver la qualité lors de la collecte, la réfrigération, et le transport vers les centres de transformation ».

Gnetnews