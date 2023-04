Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce la fin d’un projet routier reliant Ouslatia à Kairouan

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire annonce que sa direction régionale de Kairouan, a parachevé les travaux de réhabilitation de la route régionale n’o 46 du point kilométrique 59.5 au P.K. 71.8, reliant Ouslatia à la région de Sidi Rimani à Kairouan, sur 12.3 km de long, d’un coût total estimé à 13 millions de dinars.

Les travaux ont englobé l’amélioration de l’entrée de la ville de Ouslatia sur 1.5 Km de long, la construction d’édifices hydriques pour la protection de la ville contre les inondations de 1000 mètres de long, ainsi qu’un pont sur l’Oued Hammar de 40 mètres…

Le projet porte, aussi, sur l’aménagement de la route régionale n’o 46 entre la ville de Ouslatia et la route nationale n’o 12, sur 10.8 km de long, la réalisation d’un réseau d’éclairage public, et l’installation de la signalisation routière et du marquage au sol.

Financé conjointement par le budget de l’Etat et la banque africaine de développement (BAD), ce projet s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase, du programme de modernisation du réseau des routes numérotées (2PMIR).

