Tunisie : Le ministère de l’Industrie dément le départ du groupe japonais Yazaki

« Suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux et les médias, sur l’intention du groupe japonais Yazaki, de fermer ses usines en Tunisie et de se diriger vers le Maroc pour lancer de nouveaux projets », le ministère e l’Industrie, des Mines et de l’Energie, affirme ce jeudi 14 octobre que « cette information est infondée ».

Dans un communiqué paru en ce début d’après midi sur sa page officielle Facebook, le ministère indique que « Yazaki exprime son étonnement suite à la propagation de ces rumeurs à l’heure où elle tend à développer ses activités et ses investissements en Tunisie ».

Le ministère dit avoir « affirmé son soutien total à l’entreprise, en lui garantissant un climat propice ».

La société Yazaki Tunisie opère dans le domaine de l’industrie des composants automobiles, et approvisionne les constructeurs automobiles internationaux.

L’entreprise nipponne assure 2800 postes d’emploi dans son unité de Gafsa et 2600 emplois dans son usine de Bizerte.

Le journal Echaâb, organe de l’UGTT, avait rapporté auparavant que la société a décidé de quitter la Tunisie et de transférer deux projets, dont la réalisation était prévus à Gabès et au Cap-Bon au le Maroc.

Gnetnews