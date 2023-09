Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des arrestations dans les environs des établissements scolaires et universitaires

Le ministère de l’Intérieur annonce la poursuite des campagnes de prévention, pour la sécurisation de la rentrée 2023-2024, à travers le déploiement de patrouilles motorisées et pédestres dans les environs de établissements scolaires et universitaires, sous l’égide direct de chefs des unités en vue de contrer les fléaux attentatoires à l’ordre public, notamment les crimes d’extorsion, de violence, de commercialisation et consommation de stupéfiants en milieu scolaire et universitaire, de manière à garantir la sécurité des élèves et du cadre éducatif.

Cette campagne a débouché hier lundi 18 septembre sur les résultats suivants :

*Placement en détention préventive au poste de police de Chebba Nord (Mehdia), d’un élève et de son cousin, pour tentative d’homicide volontaire à l’arme blanche sans autorisations, suite à l’agression de son collègue à la Cour d’un lycée de la région. La victime a été admise dans une clinique, après avoir reçu les premiers soins par les unités de la protection civile ;

*Arrestation d’un jeune à Akouda (Sousse), pour possession et consommation de drogue, après avoir été interpellé à bord d’une moto dans les environs d’un lycée, en détention de stupéfiants ;

*Placement en garde à vue d’un jeune à Sbeïtla, objet de trois préavis de recherche, pour atteinte aux bonnes mœurs, et vacarme sur la voie publique. La personne, qui était en état d’ébriété, a été arrêtée et maitrisée par les unités de la sécurité nationale à Sbeïtla, devant une école primaire.

Gnetnews