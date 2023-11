Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et l’arrestation de 17 personnes

Le ministère de l’Intérieur annonce le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue, et l’arrestation de 17 personnes.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, et à l’issue d’informations parvenues à la brigade anti-stupéfiants au sein de la direction de la police judiciaire, selon lesquelles, un employé d’une société, conduit un réseau international opérant dans l’importation et la commercialisation de drogue, entre un pays européen et la Tunisie, à l’issue d’une enquête approfondie, et après avoir opéré des investigations approfondies, les membres de la bande ont été identifiés, indique le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Suite à une embuscade dans les régions du Kram et la Goulette, et à l’issue d’une série de descentes, en coordination avec le parquet de Tunisie, 17 personnes ont été arrêtées, et une importante quantité de drogue saisie.

-233 plaquettes de cannabis pesant près de 23.5 kg ;

-02 plaquettes de Cocaïne pesant 2.3 kg ;

-Un montant de 462 mille dinars ;

-47 bijoux ;

-11 voitures, et 02 motos ;

-des contrats de vente et d’achat de biens mobiliers et immobiliers ;

-08 carnets d’épargne, et 03 chèques d’importants montants ;

*des montres et lunettes de luxe.

Les suspects ont été placés en détention, sur ordre du parquet du tribunal de première instance de Tunis 01 pour « formation d’entente pour l’importation, et la commercialisation des stupéfiants et blanchiment d’argent ».

Les investigations concernent dix autres personnes, des avis de recherche ont été lancés pour les arrêter ; les investigations se poursuivent.

