Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur fait des rÃ©vÃ©lations sur les enfants vaccinÃ©s par des inconnus

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur fait des révélations sur les enfants vaccinés par des inconnus

Suite aux informations relayées, la dernière période, au sujet d’une atteinte contre des enfants, vaccinés par des inconnus, le ministère de l’Intérieur s’est saisi de cette affaire, depuis que le premier signalement lui est parvenu à la date du 11 janvier 2022, en coordination avec les services régionaux compétents, et les centres de secours médical, en vue d’effectuer les analyses biologiques.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba fait état, dans un communiqué, de 07 cas, dont 03 dans le gouvernorat de Tunis, et 04 dans les gouvernorats de Mehdia, Tozeur, Gafsa et Sousse. Les analyses effectuées ont montré l’inexistence d’une quelque substance toxique chez ces enfants, en attendant la parution des résultats des analyses bactériologiques, ajoute-t-il.

Ce faisant, suite aux informations parvenues hier 26 janvier, au sujet de suspicions liées à un autre cas dans la région de Tataouine, les unités sécuritaires se sont rendues sur les lieux, et ont arrêté deux suspects qui étaient à bord d’un camion, près d’un établissement éducatif.

Etant mineure, une enfant a été écoutée en présence de sa mère, du délégué régional de la protection de l’enfance à Tataouine, ainsi que d’une psychologue. Elle a dit avoir fui dès qu’elle a vu un vaccin entre les mains de l’un d’eux.

La brigade d’investigation dans les crimes contre la femme et l’enfant s’est saisie de l’affaire, et sur ordre du parquet, un PV a été rédigé et les mesures légales prises à leur sujet, indique le MI, signalant que l’affaire est l’objet d’un suivi de la part de ses services.

Gnetnews