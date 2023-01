Tunisie : Le ministère de l’Intérieur vole au secours d’une femme démunie, victime « de provocation d’une présidente d’un parti politique »

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 27 janvier, avoir établi les liens avec les différentes administrations concernées pour venir en aide à une femme démunie, et lui assurer la prise en charge sanitaire et sociale, signalant que la femme en question qui vit des conditions sociales difficiles, a été provoquée par la présidente d’un parti politique, et un différend les a opposées.

Dans un communiqué rendu public ce soir, le ministère indique que « contrairement à ce qui été relayé le 26 janvier 2023, au sujet de soupçons d’une présidente d’un parti politique observant un sit-in aux Berges du lac, envers le comportement d’une citoyenne, pendant son passage près du lieu du sit-in, devant le siège du haut-commissariat des Nations-Unies, où un différend aigu les a opposées, avec l’échange d’invectives, après que la citoyenne en question a refusé d’être filmée par la présidente du parti et ses partisans ». Ceux-ci cherchaient « à diffuser une vidéo d’elle sur les réseaux sociaux pour l’exploiter politiquement et induire en erreur l’opinion publique ».

Le ministère précise, qu’après investigation, « il s’est avéré que la femme habite dans un quartier populaire de Tunis, vit des conditions sociales difficiles (une femme de ménage dans une entreprise publique, souffrant d’une maladie chronique, ayant 05 enfants dont deux souffrent d’une maladie chronique, son mari est au chômage et pâtit de troubles psychiques, et est traité à l’hôpital Razi depuis 2007) ».

En approfondissant l’enquête, « il s’est avéré que la femme en question s’est présentée au siège de l’organisation onusienne, pensant obtenir une aide matérielle, pour payer ses factures d’eau et d’électricité, mais elle en a été empêchée par la présidente du parti concernée, prétendant que la citoyenne était utilisée pour la menacer et provoquer les sit-inneurs qui l’accompagnaient ».

Gnetnews