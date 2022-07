Tunisie : Le ministère de l’Intérieur se prépare au référendum du 25 juillet

Dans le cadre des préparatifs du référendum du 25 juillet 2022, les unités sécuritaires du ministère de l’Intérieur (police, garde nationale et protection civile), ainsi que le ministère de la Défense nationale, ont procédé, les 16 et 17 juillet, au chargement et à la sécurisation des circuits de transfert des matières électorales, aux centres régionaux de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Le ministère de l’Intérieur annonce ce lundi 18 juillet, dans un communiqué, que le transfert du matériel électoral destiné aux bureaux de vote de l’étranger se poursuit les 18 et 19 juillet vers l’aéroport de Tunis-Carthage, pour être affrété.

Le ministère qui diffuse une vidéo relatant les différentes étapes de cette opération, dit avoir procédé à la formation de ses agents, sous l’égide d l’instance électorale.

« Un guide d’orientation spécifique à l’agent de sécurité pour la sécurisation du référendum et des bureaux de vote a été élaboré dans le cadre de la neutralité totale, de l’intégrité et de la transparence, conformément aux textes en vigueur », précise le même département.

Les unités de l’Office national de protection civile (ONPC) ont procédé à des constats préventifs de tous les édifices consacrés à l’opération électorale, en coordination directe avec les services du ministère de la santé publique.

Le ministère de l’Intérieur dit œuvrer « à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour sécuriser l’opération électorale le 25 juillet, en coordination avec l’armée nationale en termes de scrutin, de transfert des résultats aux centres de collecte et de tri à travers l’ensemble des régions du pays, outre la sécurisation du centre des médias à Tunis, jusqu’à la proclamation des résultats.

