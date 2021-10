Tunisie : Le ministère des Finances adopte de nouvelles normes des comptes publics

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namssia, a appelé à la nécessité de mettre en place des normes comptables permettant d’établir et de publier des listes financières de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques crédibles, et traduisant, fidèlement, l’image de la situation financière des entités publiques, ce qui aide à la prise de décision et consacre la transparence.

Présidant, hier mardi, la réunion du conseil national des normes des comptes publics (CNNCP), consacrée à des projets de normes inhérentes aux comptes de l’Etat et des collectivités locales, Namssia a prôné un nouveau régime comptable pour les organismes publics, à travers l’amendement du cadre légal portant sur les principes et les règles de tenue d’une comptabilité publique, tout en consacrant les moyens humains et matériels nécessaires à ce projet.

La ministre a valorisé le travail réalisé par le conseil, à travers la parution d’un cadre de référence des informations financières pour les organismes publics, outre le démarrage d’un inventaire des immobilisations corporelles, ainsi que du développement du système informatique de l’Etat et des collectivités locales :

Six nouvelles normes des comptes publics ont été validées lors de cette réunion :

*Norme des immobilisations incorporelles de l’Etat

*Norme des immobilisations incorporelles des collectivités locales

*Norme des recettes des opérations sans contrepartie directe aux collectivités locales

*Norme des recettes des opérations avec contrepartie directe pour l’Etat

*Norme des réserves, immobilisations et prélèvements supposés de l’Etat,

*Norme des réserves, immobilisations et prélèvements supposés des collectivités locales.

Gnetnews