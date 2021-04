Tunisie : Le ministÃ¨re des Finances annonce des facilitÃ©s pour les entreprises touchÃ©es par lâ€™Ã©pidÃ©mie

Tunisie : Le ministère des Finances annonce des facilités pour les entreprises touchées par l’épidémie

Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement annonce des facilités de paiement de leurs dettes, en faveur des entreprises touchées par les retombées du Coronavirus, face à l’actuelle situation économique, marquée par les effets négatifs de l’épidémie sur leurs activités.

Ces facilités concernent les dettes fiscales dues à l’Etat, au titre des années 2019 et 2020, n’ayant pas fait l’objet de calendrier de remboursement. Elles portent sur le :

*Remboursement de ces dettes sur trois tranches, pendant une période maximale de sept ans ;

*Ne pas exiger un acompte pour l’établissement du calendrier ;

*Une période de grâce de trois mois, pour le paiement de la première tranche.

Le ministère appelle les chefs d’entreprises concernés à se rendre aux recettes des finances, territorialement compétentes, pour conclure une attestation de paiement au plus tard le 30 juin 2021, et le paiement de la première tranche au plus tard le 31 décembre 2021.

Les personnes concernées peuvent contacter l’équipe de suivi et de soutien à la direction générale de comptabilité publique pour demander plus d’explications là-dessus aux numéros suivants : 71 259 838 (poste 472), et 71 240 605.

Gnetnews