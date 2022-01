Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce de nouvelles mesures pour les restaurants, cafÃ©s, salons de thÃ©…

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce de nouvelles mesures pour les restaurants, cafés, salons de thé…

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce ce mardi 18 janvier des dispositions générales et d’autres spécifiques pour l’ensemble des opérateurs dans le secteur commercial, de l’artisanat et des services.

Dispositions générales :

*s’en tenir aux horaires du couvre-feu : de 22 heures à 5 h du matin le jour suivant, pendant deux semaines à compter du jeudi 13 janvier 2022 ;

*Excepter les opérations d’approvisionnement en denrées alimentaires, et les sociétés d’import/export du couvre-feu,

*S’en tenir au protocole sanitaire, et aux mesures de prévention spécifiques à chaque activité aux marchés et grandes surfaces,

Mesures spécifiques

Le ministère annonce, par ailleurs, des dispositions pour les cafés, buvettes et salons de thé, notamment le respect d’une distance de 2,5 mètres entre tables, 50 % des chaises à chaque table, et une distanciation d’un mètre entre clients, à l’exception des parents avec leurs enfants…

L’aération avant et pendant le service, l’exploitation des espaces ouverts, l’utilisation de gobelets à usage unique, ou des verres avec rinçage régulier, et la désinfection continue des lieux sont également recommandées.

Pour les restaurants non classés et les gargotes :

La capacité d’accueil devra être réduite de 50 %, le respect d’une distanciation de 2,5 mètres entre tables et un mètre entre clients.

Des dispositions doivent être prises pour éviter l’encombrement, et respecter une distanciation d’un mètre au moins entre clients à l’entrée et la sortie des restaurants. Avec la nécessité d’aération et d’exploitation des espaces ouverts.

L’organisation des buffets devra également obéir à certaines mesures :

*Respecter une distanciation d’un mètre entre clients et mettre une signalisation au sol devant les buffets, en n’autorisant pas les enfants de moins de 12 ans non accompagnés de s’en servir ;

Les serveurs devront remettre les assiettes aux clients ; la période du service du restaurant devra être prolongée pour éviter l’encombrement. Les autres mesures liées à la désinfection et l’usage de vaisselle devront être de mise.

Gnetnews