Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la mise en place de points de vente du producteur au consommateur des volailles

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la mise en place de points de vente du producteur au consommateur des volailles

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce la mise en place de points de vente de volailles du producteur au consommateur.

En réponse à l’appel de la cheffe du gouvernement, de comprimer les prix des viandes blanches, et de les maîtriser en vue de la préservation du pouvoir d’achat du consommateur ; des abattoirs ont procédé à la mise en place de points de vente du producteur au consommateur des volailles à des prix raisonnables à compter du 14 décembre 2022, indique le même département dans un communiqué paru la nuit d’hier.

Tous les moyens nécessaires ont été mis à disposition pour faire réussir cette initiative, en coordination avec les services du ministère, et sous l’égide des pouvoirs régionaux et locaux, et des directions régionales du commerce, souligne le même source.

Gnetnews