Tunisie : Le nombre des cas positifs a doublé dans 48 délégations » (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré que 48 délégations ont vu le nombre des cas positifs au Coronavirus doubler, du fait de la non application des mesures de prévention.

Dans un entretien accordé hier soir, lundi, à el-Wataniya, le ministre a souligné que « le plus important indicateur quant à la gravité de la situation épidémiologique, réside dans la forte pression sur les établissements sanitaires ».

Selon ses dires, le dispositif de santé résiste encore « malgré la fatigue psychique, et on n’est pas encore arrivé à l’étape où l’on choisit entre celui qu’on prendra en charge à l’hôpital, et celui qu’on abandonnera ».

« Les moyens de prise en charge des malades dans le secteur de santé privé sont étudiés, dans le cas où le secteur public atteint sa capacité maximale », a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, indiqué que « les tests PCR ont été développés, afin de pouvoir identifier les nouvelles souches du virus ». L’Etat assure la gratuité de ces analyses, dont le tarif a été revu à la baisse, pour se situer à 170 dinars dans le secteur privé, a-t-il dit.

Le ministre a encore fait savoir que le comité scientifique s’est dispatché en cinq équipes, et va présenter son rapport sur l’évolution de la situation épidémiologique à l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, qui se réunira aujourd’hui.

Au sujet de la vaccination, le ministre a exclu tout problème d’ordre financier pour l’achat des vaccins, évoquant, néanmoins, une forte pression sur les laboratoires internationaux. Le laboratoire Pfizer assure 80 mille doses de vaccin/ semaine à la Tunisie.

Le ministère de la Défense qui a reçu 100 mille doses comme don, a choisi de les partager avec les forces de sécurité nationale, a-t-il noté.

